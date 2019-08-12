Умер еще один ребенок из Челябинска, который разбился в аварии с автобусом под Новороссийском
В больнице умерла четырехлетняя дочка уроженки Челябинска Оксаны Орловой. Они разбились в аварии внедорожника и автобуса в Краснодарском крае на прошлой недели. Мать ребенка погибла на месте ДТП. А теперь родственники сообщили, что врачи не смогли спасти девочку.
Оксана Орлова работала в Анапе риэлтором. Вместе с компанией друзей они путешествовали по югу. Отец погибшего ребенка живет в Челябинске.
В аварии погибли еще двое детей — второй семьи. Родители остались живы, но находятся в тяжелом состоянии.
По факту аварии под Новороссийском следственный комитет возбудил уголовное дело. Пострадали свыше 40 человек. По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса.
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Арест водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском.видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU