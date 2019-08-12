2019-08-12T13:31:55+03:00
Общество

Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска

Креативное объявление стало хитом соцсетей
Андрей АБРАМОВ
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Квентин Тарантино "побывал" в челябинской трешке на краю Ленинского района.Квентин Тарантино "побывал" в челябинской трешке на краю Ленинского района.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дизайнер из Челябинска Александр Кайнов опубликовал в своем фейсбуке объявление о продаже трехкомнатной квартиры. Кадрам из рядовой панельки он решил придать эксцентричности и поместил на изображения Квентина Тарантино. Для этого горожанин использовал фото режиссера, сделанные во время его недавного визита в Москву.

— Он просто смотреть приходил, — отшутился автор объявления по поводу кадров с маэстро кинематографа.

Трешку в панельной девятиэтажки в Ленинском районе Челябинска горожанин отдает за 2,3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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