Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска
Дизайнер из Челябинска Александр Кайнов опубликовал в своем фейсбуке объявление о продаже трехкомнатной квартиры. Кадрам из рядовой панельки он решил придать эксцентричности и поместил на изображения Квентина Тарантино. Для этого горожанин использовал фото режиссера, сделанные во время его недавного визита в Москву.
— Он просто смотреть приходил, — отшутился автор объявления по поводу кадров с маэстро кинематографа.
Трешку в панельной девятиэтажки в Ленинском районе Челябинска горожанин отдает за 2,3 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU