В Челябинской области объявлен конкурс на должность министра промышленности

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-12T13:59:45+03:00

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Руководитель Челябинской области Алексей Текслер дал старт открытому конкурсу на замещение вакантной должности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Министерство, напомним, создано по его инициативе. Отбор будет в три этапа: заочный, тестирование и собеседование. Первый стартует 12 августа.

— Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области будем выбирать по конкурсу, это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала, — сказал Алексей Текслер.

Первый, заочный, этап пройдет с 12 по 23 августа. Претендентам нужно лично подать документы в управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27).

Далее кандидаты на должность министра пройдут тестирование. По завершении первых двух этапов появится рейтинг кандидатов. Затем их ждет индивидуальное собеседование.

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными. Вся информация по конкурсу - ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU