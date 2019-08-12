2019-08-12T14:26:57+03:00
Общество

В Челябинской области построят ледовую арену по новому проекту

Глава региона Алексей Текслер во время рабочего визита в Сатку поднял важный для местных вопрос
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Вот такие арт-объекты установили в креативной и спортивной Сатке. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialВот такие арт-объекты установили в креативной и спортивной Сатке. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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Пять лет назад в Сатке задумали построить ледовую арену. Предполагалось, не хуже, чем в Челябинске, а, может, и лучше. Чтобы принимать не только спортивные ледовые баталии, но и концерты с праздниками проводить.

Но история вышла долгой, стройка остановлена. И желанного дворца в Сатке нет. В понедельник, 12 августа, во время рабочего визита в город, вопрос строительства арены поднял глава региона Алексей Текслер.

И.о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер сказал, что строить арену нужно по новому проекту, с полноценными раздевалками и гардеробом.

Разработать новый проект Ледовой арены в Сатке и поручил глава Челябинской области. Так же он распорядился определиться со сроками строительства. Но не позднее, чем в течение трех лет. А средства должны идти из трех источников: областного и местного бюджетов и предприятия «Магнезит».

Кроме того, в Сатке, известной громкими культурными мероприятиями, типа выставок картин из столичных музеев, за три года должны построить культурный центр. Существующие площадки маловаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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