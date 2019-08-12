Курчатовский район отмечает День рождения и приглашает гостей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-12T14:53:15+03:00

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15 и 16 августа на северо-западе Челябинска пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения Курчатовского района. На протяжении двух дней местные жители смогут посетить разные тематические площадки, принять участие в конкурсах и играх, получить необычные подарки за участие в программе.

В четверг, 15 августа, на площади у торгового комплекса «Теорема» специально для курчатовцев и гостей района подготовлены выступления творческих коллективов, познавательные викторины и другие развлекательные мероприятия.

В пятницу, 16 августа, праздничная программа продолжится в сквере на улице Молодогвардейцев. Жителей ждут поздравления от первых лиц района, конкурсы с розыгрышем сувенирной продукции с символикой района. С детьми будут играть аниматоры, кроме того, юные гости могут воплотить свои творческие задумки с помощью шаромоделирования и аквагрима.

«Празднование Дня рождения района проходит ежегодно и стало доброй традицией. Для удобства жителей мы проводим мероприятия на нескольких площадках. Каждый год продумываем программу и делаем ее яркой, насыщенной, творческой. В этом году изюминкой торжества станет выступление духового оркестра в сквере на Молодогвардейцев. Отмечу, что День рождения района, — это семейный праздник, программа празднования рассчитана на людей разных возрастов. Мы приглашаем родителей с детьми, а также представителей старшего поколения», — комментирует начальник отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района Челябинска Евгений Макаров.

Начало праздничной программы на обеих площадках 15 и 16 августа — в 16.00.

Для справки:

Курчатовский район — один из семи внутригородских районов Челябинска, самый молодой из них. Расположен в северо-западной части города. Образован 15 августа 1985 года. Получил свое название в честь организатора отечественной энергетики Игоря Васильевича Курчатова.

На территории района насчитывается 68 образовательных учреждений различных типов и видов, в том числе 47 дошкольных образовательных учреждения, 18 школ и три учреждения дополнительного образования, имеются четыре средних специальных учебных заведения и три вуза.

Курчатовский район ежедневно развивается, продолжает совершенствоваться. Главной целью развития по-прежнему остается повышение качества и уровня жизни населения, создание благоприятных условий для осуществления на территории района экономической деятельности, дальнейшее развитие социальной сферы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU