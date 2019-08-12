На Таганае нашли ящерицу с двумя хвостами
Сотрудники национального парка «Таганай» обнаружили на вольных просторах ящерицу с двум хвостами. Что тому причиной? Экология? Радиация? Генная мутация? Интернет-сообщество взволновано cнимком: на человеческой ладони уютно устроилась грациозная ящерка с разделенным надвое хвостом.
— Живородящая ящерица обитает в камнях неподалеку от Киалимского кордона. Два хвоста бывают, когда старый отламывается не полностью, а новый вырастает рядом, — объяснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе национального парка.
Живет живородящее пресмыкающееся и далеко на севере — этот вид самый «закаленный» и наименее восприимчивый к низким температурам. На Таганае ящерицы коричневой масти любят греться на камнях, например, на россыпях у Черной скалы. Они не боятся людей, ведь тихие отроги местных скал — их дом. А люди в нем — гости.
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ИСТОЧНИК KP.RU