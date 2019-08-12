2019-08-12T14:57:36+03:00
Дом. Семья

На Таганае нашли ящерицу с двумя хвостами

«Комсомолка» узнала, как ученые объясняют патологию
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Двухвостая ящерица живет в скалах Таганая. Фото: группа "Национальный парк «Таганай» vk.comДвухвостая ящерица живет в скалах Таганая. Фото: группа "Национальный парк «Таганай» vk.com
Изменить размер текста:

Сотрудники национального парка «Таганай» обнаружили на вольных просторах ящерицу с двум хвостами. Что тому причиной? Экология? Радиация? Генная мутация? Интернет-сообщество взволновано cнимком: на человеческой ладони уютно устроилась грациозная ящерка с разделенным надвое хвостом.

— Живородящая ящерица обитает в камнях неподалеку от Киалимского кордона. Два хвоста бывают, когда старый отламывается не полностью, а новый вырастает рядом, — объяснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе национального парка.

Живет живородящее пресмыкающееся и далеко на севере — этот вид самый «закаленный» и наименее восприимчивый к низким температурам. На Таганае ящерицы коричневой масти любят греться на камнях, например, на россыпях у Черной скалы. Они не боятся людей, ведь тихие отроги местных скал — их дом. А люди в нем — гости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка
Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу
В Челябинской области в горах Таганая заметили Брокенский призрак
«Трактор» и популярная игра World of Tanks представят новый совместный проект
Вышедший по УДО экс-министр спорта Челябинской области оказался в колонии
Курчатовский район отмечает День рождения и приглашает гостей
В Челябинской области построят ледовую арену по новому проекту
В Челябинской области объявлен конкурс на должность министра промышленности
Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска
Власти Челябинска хотят забрать у предприятий стадионы
Умер еще один ребенок из Челябинска, который разбился в аварии с автобусом под Новороссийском
В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца
Болельщиков «Трактора» после матчей развезут на автобусах во все районы Челябинска
Следователи проверяют воспитателей детского лагеря в Челябинской области, где ребенок выпал из окна
В центре Челябинске рухнула плита с дома-«брежневки»
Поиски Анастасии и Олеси Силковых в Челябинской области: спасатели направились к предполагаемому месту нахождения пропавших
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске
Члены правительства Челябинской области сдадут нормативы ГТО
ВТБ профинансировал строительство уникального безотходного производства в Сысерти
«Уже сидел за это»: житель Челябинской области попал под уголовную статью за неуплату алиментов
В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата