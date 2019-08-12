2019-08-12T15:30:36+03:00
Общество

Вышедший по УДО экс-министр спорта Челябинской области оказался в колонии

«Комсомолка» узнала, что Юрий Серебренников делал на зоне
Ольга АНТОНОВА
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Серебренников вновь оказался в колонии. Фото: kr-gazeta.ruСеребренников вновь оказался в колонии. Фото: kr-gazeta.ru
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В октябре прошлого года бывший министра физкультуры и спорта Челябинской области Юрий Серебренников освободился условно-досрочно. Напомним, чиновника из команды экс-губернатора Юревича задержали зимой 2014 года. От директоров спортклубов он получал «откаты» за выделение субсидий из областного бюджета. Суд назначил ему пять лет в колонии строгого режима.

И вот в минувшие выходные Серебренников снова оказался в «родной» колонии. Правда, уже как вольный. Он участвовал в празднике в честь Дня физкультурника. Вместе с ним в гости в ИК-15 приехали президент Федерации рукопашного боя Челябинской области Розалин Насибуллин, общественник Василий Катанэ.

Привычно построившись в шеренгу, правда, уже с вольными гостями, Серебренников приветствовал бывших товарищей по исправлению. А потом осужденные бегали, прыгали в мешках, перекатывали тяжеленные автомобильные покрышки и вели баскетбольный мяч. Участие в общественной жизни исправительного учреждения - «плюсик» в досье на УДО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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