2019-08-12T15:44:56+03:00
Спорт

«Трактор» и популярная игра World of Tanks представят новый совместный проект

Хоккейный клуб приготовил неожиданный концепт на сезон 2019/2020
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Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
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Ежегодно на летнем фестивале для болельщиков хоккейный клуб «Трактор» презентует маркетинговый концепт на будущий сезон, находящий отражение в лице каждого поклонника команды. В Чемпионат КХЛ 2019/2020 черно-белые пойдут с новой линией под названием «Танкоград», которую поддержала культовая онлайн-игра World of Tank, ставшая популярной у миллионов людей по всему миру.

Богатая история города, в военные годы являвшегося центром танкового производства страны, и основной замысел симулятора WoT объединены в общую идею. Она будет затронута в клубной визуализации и новом промо-сайте tankgrad.ru где любители интернет-сражений смогут получить подарок от World of Tanks.

Две мощные боевые машины — это больше, чем одна! Болейте за «Трактор». Играйте в World of Tanks.

ИСТОЧНИК KP.RU

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