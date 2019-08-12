Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу
Анастасию и Олесю Силковых искали почти четыре дня. 9 августа женщина с семилетней племянницей ушли собирать ягоды и пропали. Нашли их лишь ближе к вечеру 12 августа. КП-Челябинск получила фото и видео найденных челябинок.
На кадрах Анастасию и Олесю отпаивают горячим чаем. Они выглядят изможденными, но сами стоят на ногах. Сейчас их увезли на обследование в больницу.
Женщины бродили в диком лесу на границе Челябинской области и Башкирии. В тех краях видели медведя, а поисковики натыкались на следы хищников. В поисках участвовали свыше ста человека: от рядовых сотрудников экстренных служб до добровольцев из Башкирии, Челябинска и Екатеринбурга.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.
ИСТОЧНИК KP.RU