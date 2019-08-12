Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-12T16:15:53+03:00

Женщину и семилетнюю девочку напоили чаем и повезли в больницу

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Анастасию и Олесю Силковых искали почти четыре дня. 9 августа женщина с семилетней племянницей ушли собирать ягоды и пропали. Нашли их лишь ближе к вечеру 12 августа. КП-Челябинск получила фото и видео найденных челябинок.

На кадрах Анастасию и Олесю отпаивают горячим чаем. Они выглядят изможденными, но сами стоят на ногах. Сейчас их увезли на обследование в больницу.

Женщины бродили в диком лесу на границе Челябинской области и Башкирии. В тех краях видели медведя, а поисковики натыкались на следы хищников. В поисках участвовали свыше ста человека: от рядовых сотрудников экстренных служб до добровольцев из Башкирии, Челябинска и Екатеринбурга.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725503" frameborder="0"></iframe> Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.

ИСТОЧНИК KP.RU