2019-08-12T18:16:15+03:00
Общество

На Южный Урал идут грозовые ливни с градом

Жителей Челябинской области просят позаботиться о своей безопасности
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Непогода придет в Челябинскую область в ночь с 12 на 13 августа и задержится почти на суткиНепогода придет в Челябинскую область в ночь с 12 на 13 августа и задержится почти на суткиФото: Евгения ГУСЕВА
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О надвигающемся шторме предупредили в ГУ МЧС по Челябинской области. Непогода придет в Челябинскую область в ночь с 12 на 13 августа и задержится почти на сутки. Сообщается, что на регион обрушатся грозовые ливни, крупный град и шквалистый ветер.

— В такую погоду на улице следует держаться подальше от деревьев и линий электропередачи. Автовладельцам следует быть внимательными при парковке транспорта, — напоминают в чрезвычайном ведомстве.

Дорожные службы предупреждают водителей о возможном осложнении ситуации на дорогах. Во время сильного дождя важно соблюдать дистанцию и скоростной режим. От дальних поездок лучше отказаться.

В случае экстренной ситуации нужно звонить по номерам телефонов 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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