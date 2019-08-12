На Южный Урал идут грозовые ливни с градом

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-12T18:16:15+03:00

Непогода придет в Челябинскую область в ночь с 12 на 13 августа и задержится почти на сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

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О надвигающемся шторме предупредили в ГУ МЧС по Челябинской области. Непогода придет в Челябинскую область в ночь с 12 на 13 августа и задержится почти на сутки. Сообщается, что на регион обрушатся грозовые ливни, крупный град и шквалистый ветер.

— В такую погоду на улице следует держаться подальше от деревьев и линий электропередачи. Автовладельцам следует быть внимательными при парковке транспорта, — напоминают в чрезвычайном ведомстве.

Дорожные службы предупреждают водителей о возможном осложнении ситуации на дорогах. Во время сильного дождя важно соблюдать дистанцию и скоростной режим. От дальних поездок лучше отказаться.

В случае экстренной ситуации нужно звонить по номерам телефонов 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU