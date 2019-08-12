Силовики оцепили жилой дом в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 20:19 2019-08-12T20:20:34+03:00

К пятиэтажке по адресу Энгельса, 71 никого не пускают Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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В столице Южного Урала силовики перекрыли подъезд к дому 71 по улице Энгельса. Об этом сообщают читатели «КП-Челябинск».

На фото с места ЧП видно, что возле оцепленной пятиэтажки стоят два патрульных экипажа полиции и пожарная машина. На перекрестке с улицей Сони Кривой дежурят бойцы Росгвардии.

По словам очевидцев, правоохранители опрашивают жильцов. Дом полностью оцеплен. Однако, пока никого не эвакуируют. По предварительным данным на улице недалеко от дома нашли подозрительную сумку.

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ИСТОЧНИК KP.RU