В Челябинске на пустыре Университетской набережной нашли мертвую девушку
В группе vk.com/topolinaya_alleya появился жуткий пост. Автор сообщения Мария Баталова не скрывает своего имени. Приводим сообщение без купюр:
— Соседи, кто знает, труп какой девушки вчера нашли на пустыре за зеленым забором на Университетской набережной? Видела сама, на вид лет 18-20, лежала так, будто спала. Я сама не могу в себя прийти. В новостях ни слова!!! Полностью голая лежала, очень худая...
— На пересечении Университетской набережной и ул. Королева (где светофор) есть проход за забор, оттуда выходят постоянно странные бомжи и наркоманы, — отозвалась жительница Тополинки Ирина Соболева. — Видела, как подростки забегали за забор, кидали туда камни и убегали.
P.S. В ГУ МВД России по Челябинской области проведут проверку этого сообщения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU