В Челябинске на пустыре Университетской набережной нашли мертвую девушку

СЕГОДНЯ 05:35 2019-08-13T05:35:18+03:00

По сообщению очевидцев, она была голой и очень худой

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В группе vk.com/topolinaya_alleya появился жуткий пост. Автор сообщения Мария Баталова не скрывает своего имени. Приводим сообщение без купюр:

— Соседи, кто знает, труп какой девушки вчера нашли на пустыре за зеленым забором на Университетской набережной? Видела сама, на вид лет 18-20, лежала так, будто спала. Я сама не могу в себя прийти. В новостях ни слова!!! Полностью голая лежала, очень худая...

— На пересечении Университетской набережной и ул. Королева (где светофор) есть проход за забор, оттуда выходят постоянно странные бомжи и наркоманы, — отозвалась жительница Тополинки Ирина Соболева. — Видела, как подростки забегали за забор, кидали туда камни и убегали.

P.S. В ГУ МВД России по Челябинской области проведут проверку этого сообщения.

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