Стихийный митинг в Челябинске: садоводов лишают земли ради новой дороги

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-13T06:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Не так давно владельцы садов на Северо-Западе узнали, что чиновники изменили кадастровую карту, что подтверждающую их право собственности. Якобы теперь «Территория садов Любитель 2» — это муниципальная резервная земля и по ней продлят улицу Солнечная и Ворошилова. Люди уверены: землю вдоль новой пыльной трассы сдадут в аренду под шиномонтажки, ларьки и торговые павильоны.

По этому случаю садоводы собрали митинг и пригласили журналистов.

— В самом сердце Калининского района, расположен зеленый рай. Это хорошее место для прогулок и отдыха, которое много лет греет своей атмосферой. Эти сады передаются из поколения в поколение, — говорит Наталья Верховцева. — Интересно, а что думают об этом проекте жители домов. У них под окнами появится развязка. В городе и так нечем дышать!

Где находится спорная территория

Проспект Победы: 295а, 293; Солнечная: 70, 72, 74; 250-летия Челябинска: 1, 1а, 1б, 100а, 100б, 100, ул. Братьев Кашириных, 102. Ворошилова, 51, 53, 57в, 57а.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU