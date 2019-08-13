СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-13T07:50:37+03:00

За окном дождь, но август еще порадует нас теплом. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Какой будет погода на август 2019 в Челябинске, когда прекратятся дожди и станет тепло

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За окном редакции грянул густой ливень. Неужели, лето — все? Мы выяснили, какой будет погода на август 2019 в Челябинске: когда в город вернется тепло.

Итак, согласно краткосрочному прогнозу погоды Челябинского Гидрометеоцентра, 14-16 августа в дневные часы ожидается +22 +25 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, отдельные порывы до 17 м/с.

Не забудьте зонтик: возможны кратковременные дожди.

Теплая погода сохранится в городе и в грядущие выходные, 17 и 18 августа. Днем: +24 +26 градусов, ветер слабый, до 3 м/с, юно-восточного направления. Проведите уик-энд на природе!

Долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное, но и они обнадеживают: на следующей неделе в Челябинске ожидается +20 +22 градуса в дневные часы.

Кстати, наблюдательные челябинцы заметили, что нынешнее лето урожайное на рябину. Гроздья созревающих ягод отяжелили тонкие ветви. Народная примета: обилие урожая рябины - к холодной зиме. Так природа заботится о пропитании птиц в холода. Проверим?

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ИСТОЧНИК KP.RU