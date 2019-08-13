«Это — личная месть»: экс-ректор ЧелГУ публично ответила на обвинения в прогуле

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-13T09:26:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях на просторах интернета появился документ. Это служебная записка, в которой проректор по учебной работе ЧелГУ просит профессора кафедры психологии и экс-ректора университета Диану Циринг дать ответ по факту отсутствия на рабочем месте 8 августа. Уж поскольку бумага стала достоянием общественности, то адресат дала ответ, опубликовав его на своей странице в ФБ:

— Многие спрашивают, что сейчас происходит в университете и чем занимается новое руководство. Вот один из документов, свидетельствующий о некоторых направлениях его деятельности. Цели и намерения, которые стоят за этим запросом, очевидны и лишний раз подтверждают уровень профессиональных компетенций авторов. Вероятно, к профессору Циринг в университете особые требования — находиться в университете ежедневно при полном отсутствии учебных занятий и большом объеме исследовательской и консультативной работы, которая традиционно выполняется не только в стенах университета, но и за его пределами. Вместо того, чтобы заниматься приемной кампанией, подготовкой к новому учебному году, который будет крайне непростым, а также подготовкой к предстоящей аккредитации, эти люди занимаются преследованием и личной местью. Очень жаль.

КСТАТИ

Весной 2019 года в эфире радио Комсомольская правда Сергей Таскаев, на тот момент выигравший выборы ректора, но не вступивший в должность, также публично заявлял, что прежнее руководство - Диана Циринг - затягивает с отправкой документов на нового руководителя вуза в Москву...

ИСТОЧНИК KP.RU