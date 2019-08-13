В Челябинске подорожали квартиры-студии
Бум на «квартиры по цене машины» площадью от 24 квадратных метров в Челябинске случился при губернаторе Михаиле Юревиче. тема выстрелила так, что в офисах продаж строительных компаний выстраивались очереди.
Разочарование наступило потом. Шумоизоляция в студиях, или как их называют по-честному, «квартирах-комнатах» оказалась отвратительной: слышно и лязганье люков мусоропроводов, и шум лифта, и беседы соседей. И цена квартир обвалилась. И настроили их столько в Курчатовском и Калининском районах, что предложение во много раз перекрыл спрос.
Радостную весть для хозяев квартир-комнат принесли аналитики портала N1.RU. Они выяснили, что за год средняя цена квадратного метра в них выросла на 3,5% — до 44,8 тыс руб.
— Средняя цена студии площадью в 27 кв м в июне составила 1,2 млн руб. В Тракторозаводском районе студию можно купить за миллион руб., в Калининском районе — за 1,3 млн руб.
— Рост цен есть во всех сегментах жилья. Но спрос на маленькие квартиры вряд ли заметно вырастет, так как сравнительно низкие ставки по ипотеке и высокие темпы строительства жилья во всех категориях в последние годы сделали доступными для большинства челябинцев более комфортные по площади квартиры, — сказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.
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