2019-08-13T09:33:27+03:00
Общество

В Челябинске подорожали квартиры-студии

Рост небольшой, но для владельцев «компактной» недвижимости обнадеживающий
Ольга АНТОНОВА
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Студия - это когда сидя на диване, рукой дотягиваешься до холодильника.Студия - это когда сидя на диване, рукой дотягиваешься до холодильника.Фото: Павел КЛОКОВ
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Бум на «квартиры по цене машины» площадью от 24 квадратных метров в Челябинске случился при губернаторе Михаиле Юревиче. тема выстрелила так, что в офисах продаж строительных компаний выстраивались очереди.

Разочарование наступило потом. Шумоизоляция в студиях, или как их называют по-честному, «квартирах-комнатах» оказалась отвратительной: слышно и лязганье люков мусоропроводов, и шум лифта, и беседы соседей. И цена квартир обвалилась. И настроили их столько в Курчатовском и Калининском районах, что предложение во много раз перекрыл спрос.

Радостную весть для хозяев квартир-комнат принесли аналитики портала N1.RU. Они выяснили, что за год средняя цена квадратного метра в них выросла на 3,5% — до 44,8 тыс руб.

— Средняя цена студии площадью в 27 кв м в июне составила 1,2 млн руб. В Тракторозаводском районе студию можно купить за миллион руб., в Калининском районе — за 1,3 млн руб.

— Рост цен есть во всех сегментах жилья. Но спрос на маленькие квартиры вряд ли заметно вырастет, так как сравнительно низкие ставки по ипотеке и высокие темпы строительства жилья во всех категориях в последние годы сделали доступными для большинства челябинцев более комфортные по площади квартиры, — сказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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