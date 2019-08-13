В Чебаркуле отремонтируют отделение неврологии местной больницы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-13T10:17:14+03:00

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Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал в Чебаркуле. Он прошел по цехам завода «Уральская кузница», оценил очередной этап капремонта стадиона и больницы. Встретился с чебаркульцами и вручил главе муниципалитета «синюю папку».

В областной больнице Чебаркуля глава региона отправился в отделение неврологии — на него от местных жителей поступило много жалоб в соцсетях. Отделение нуждается в ремонте, цена вопроса — более двух млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета.

— Ситуация с такого рода больницами в регионе непростая, очень много помещений находятся в плохом состоянии. Где-то необходим серьезный капитальный ремонт и вложение больших средств, где-то можно обойтись косметическим ремонтом. Мне бы хотелось, чтобы по таким больницам вы подготовили предложения и мы начали работы. Люди должны видеть: ситуация постоянно улучшается. Если 15-20 лет ничего не происходило, ясно, что никто не обращает внимания на медучреждения. Просмотрите, что можно сделать. Мне кажется, здесь можем все быстро поправить. Давайте примем конкретное решение и ситуацию изменим, — отметил Текслер, обращаясь к и. о. министра здравоохранения Сергею Приколотину.

На встрече с жителями Алексей Текслер подчеркнул:

— Десятилетие, если не больше, город живет политическими скандалами, которые сменяются уголовными делами. Это должно остановиться. Чебаркулю нужна консолидация властных усилий. Для развития городского округа требуется планомерная работа с федеральными структурами — министерством обороны, федеральным агентством лесного хозяйства, так как многие земли находятся в их подчинении. В этом специфика Чебаркульского округа. Согласования тянутся годами, просвета не видно. Я готов подключиться к этой работе. В числе ключевых проблем люди называют изношенность спортобъектов, которые требуют капремонта. Есть проблема с нехваткой мест в детских садах, особенно в поселке Каширинский. Много вопросов по ЖКХ, по работе систем водоснабжения и водоотведения, по благоустройству. Все болевые точки известны, и мы будем работать, — обратился глава региона к собравшимся жителям района.

ИСТОЧНИК KP.RU