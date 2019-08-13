Сокращений рабочих на Челябинском тракторном заводе не будет

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-13T13:47:29+03:00

Об этом глава региона Алексей Текслер только что заявил на встрече с коллективом ЧТЗ

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Алексей Текслер побывал на ЧТЗ: с огромным, как он подчеркнул, интересом познакомился с историей тракторного, встретился с руководством Уралвагонзавода и Челябинского тракторного, входящего в структуру УВЗ.

— К декабрю будет готова Стратегия развития предприятия (ЧТЗ — прим. ред.). Никакого сокращения штатов не будет, только развитие. Стратегия будет опираться на несколько направлений: оборонный заказ, гражданская продукция, что волнует меня больше всего, и экспорт. В перспективе освоение производства двигателей для энергетики — никогда прежде ЧТЗ этим не занимался, — сказал Текслер на встрече с заводчанами.

Алексей Текслер побывал на ЧТЗ.Фото: Инна КУМЕЙКО

Вместе с главой области во встрече участвует исполняющая полномочия главы города Наталья Котова и заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Сегодня на ЧТЗ работает около 6 тыс человек. Средний возраст «сорок плюс». Но есть и тысяча молодых рабочих, в том числе, с высшим образованием.

Кстати, в 2020 году Россия отметит 75-летие Победы и 100-летие танковой отрасли. Поскольку Челябинск в годы войны стал ядром выпуска танков, ближе ко Дню рождения города пройдут торжества в честь векой даты танкопрома.

ИСТОЧНИК KP.RU