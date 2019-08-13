2019-08-13T13:47:29+03:00
Экономика

Сокращений рабочих на Челябинском тракторном заводе не будет

Об этом глава региона Алексей Текслер только что заявил на встрече с коллективом ЧТЗ
Поделиться:
Осмотр предприятия начался с экспозиции легендарной продукции ЧТЗ - тяжелых танков Победы.Осмотр предприятия начался с экспозиции легендарной продукции ЧТЗ - тяжелых танков Победы.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Алексей Текслер побывал на ЧТЗ: с огромным, как он подчеркнул, интересом познакомился с историей тракторного, встретился с руководством Уралвагонзавода и Челябинского тракторного, входящего в структуру УВЗ.

— К декабрю будет готова Стратегия развития предприятия (ЧТЗ — прим. ред.). Никакого сокращения штатов не будет, только развитие. Стратегия будет опираться на несколько направлений: оборонный заказ, гражданская продукция, что волнует меня больше всего, и экспорт. В перспективе освоение производства двигателей для энергетики — никогда прежде ЧТЗ этим не занимался, — сказал Текслер на встрече с заводчанами.

Алексей Текслер побывал на ЧТЗ. Фото: Инна КУМЕЙКО

Алексей Текслер побывал на ЧТЗ.Фото: Инна КУМЕЙКО

Вместе с главой области во встрече участвует исполняющая полномочия главы города Наталья Котова и заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Сегодня на ЧТЗ работает около 6 тыс человек. Средний возраст «сорок плюс». Но есть и тысяча молодых рабочих, в том числе, с высшим образованием.

Кстати, в 2020 году Россия отметит 75-летие Победы и 100-летие танковой отрасли. Поскольку Челябинск в годы войны стал ядром выпуска танков, ближе ко Дню рождения города пройдут торжества в честь векой даты танкопрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске появится новое транспортное предприятие
В Челябинске закрылся последний магазин «Мегамарт»
В Чебаркуле отремонтируют отделение неврологии местной больницы
В Челябинске подорожали квартиры-студии
«Это — личная месть»: экс-ректор ЧелГУ публично ответила на обвинения в прогуле
В Челябинской области отремонтируют дорогу между Саткой и Бакалом
Погода на август 2019 в Челябинске: когда в город вернется тепло
В Челябинске 20 человек обманули в автосалоне, заманив низкими ценами
Стихийный митинг в Челябинске: садоводов лишают земли ради новой дороги
В Челябинске на пустыре Университетской набережной нашли мертвую девушку
На Челябинскую область идут ливни с градом
Силовики оцепили жилой дом в центре Челябинска
«Я хочу домой!»: жители Челябинска устроили одиночные пикеты в центре города
На Южный Урал идут грозовые ливни с градом
Заблудившуюся в лесах под Миньяром семилетнюю девочку искусали насекомые
Врач из Челябинской области вместе с семьей погибла в страшной аварии с большегрузом
В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка
Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу
В Челябинской области в горах Таганая заметили Брокенский призрак