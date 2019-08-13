2019-08-13T14:06:07+03:00
Общество

В Челябинске закрылся последний магазин «Мегамарт»

Очередной крупный игрок покинул Южный Урал
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Челябинске закрылся «Мегамарт».В Челябинске закрылся «Мегамарт».Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Федеральные магазины продолжают уходить из Челябинской области. На этот раз закрылся продуктовый «Мегамарт», который работал в ТРК «Фокус», а за пару месяцев до этого гипермаркет свернул работу в Магнитогорске. На его месте, вероятно, откроется другой крупный супермаркет.

Большинство магазинов «Мегамарта» находятся в Свердловской области. Сеть связана с известным российским ритейлером «Дикси», формат которой прежде всего это магазины у дома. Эксперты не исключают, что компания хочет сосредоточиться на таких магазинчиках, нежели развивать масштабные проекты.

«Мегамарт» в «Фокусе» проработал 10 лет. До этого там был филиал «Теоремы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске появится новое транспортное предприятие
Сокращений рабочих на Челябинском тракторном заводе не будет
В Чебаркуле отремонтируют отделение неврологии местной больницы
В Челябинске подорожали квартиры-студии
«Это — личная месть»: экс-ректор ЧелГУ публично ответила на обвинения в прогуле
В Челябинской области отремонтируют дорогу между Саткой и Бакалом
Погода на август 2019 в Челябинске: когда в город вернется тепло
В Челябинске 20 человек обманули в автосалоне, заманив низкими ценами
Стихийный митинг в Челябинске: садоводов лишают земли ради новой дороги
В Челябинске на пустыре Университетской набережной нашли мертвую девушку
На Челябинскую область идут ливни с градом
Силовики оцепили жилой дом в центре Челябинска
«Я хочу домой!»: жители Челябинска устроили одиночные пикеты в центре города
На Южный Урал идут грозовые ливни с градом
Заблудившуюся в лесах под Миньяром семилетнюю девочку искусали насекомые
Врач из Челябинской области вместе с семьей погибла в страшной аварии с большегрузом
В Челябинске из пневматического оружия ранена журналистка
Появились фото заблудившихся под Миньяром после четырех суток в лесу
В Челябинской области в горах Таганая заметили Брокенский призрак