В Челябинске закрылся последний магазин «Мегамарт»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-13T14:06:07+03:00

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Федеральные магазины продолжают уходить из Челябинской области. На этот раз закрылся продуктовый «Мегамарт», который работал в ТРК «Фокус», а за пару месяцев до этого гипермаркет свернул работу в Магнитогорске. На его месте, вероятно, откроется другой крупный супермаркет.

Большинство магазинов «Мегамарта» находятся в Свердловской области. Сеть связана с известным российским ритейлером «Дикси», формат которой прежде всего это магазины у дома. Эксперты не исключают, что компания хочет сосредоточиться на таких магазинчиках, нежели развивать масштабные проекты.

«Мегамарт» в «Фокусе» проработал 10 лет. До этого там был филиал «Теоремы».

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ИСТОЧНИК KP.RU