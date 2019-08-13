В Челябинске закрылся последний магазин «Мегамарт»
Федеральные магазины продолжают уходить из Челябинской области. На этот раз закрылся продуктовый «Мегамарт», который работал в ТРК «Фокус», а за пару месяцев до этого гипермаркет свернул работу в Магнитогорске. На его месте, вероятно, откроется другой крупный супермаркет.
Большинство магазинов «Мегамарта» находятся в Свердловской области. Сеть связана с известным российским ритейлером «Дикси», формат которой прежде всего это магазины у дома. Эксперты не исключают, что компания хочет сосредоточиться на таких магазинчиках, нежели развивать масштабные проекты.
«Мегамарт» в «Фокусе» проработал 10 лет. До этого там был филиал «Теоремы».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU