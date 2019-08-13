Житель Челябинской области откопал авиационную бомбу

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-13T17:06:00+03:00

Она могла взорваться в любую секунду

Изменить размер текста: A A

Сообщение о находке боеприпаса поступило в полицию утром 13 августа. Предмет похожий на авиабомбу обнаружил житель деревни Старая Соболева Аргаяшского района. Мужчина наткнулся на него во время земляных работ.

На место ЧП прибыли сотрудники ОМОН.

— Специалисты-саперы с помощью служебно-розыскной собаки обследовали находку. Найденный снаряд оказался авиационной зажигательной бомбой, которая представляет собой серьезную опасность, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области.

Одно неаккуратное движение и авиабомба могла взорваться.

Снаряд решили обезвредить на месте. В целях безопасности вызвали подразделение спасателей и скорую помощь. Опасную зону оцепили. Граждан из ближайших домов эвакуировали. Операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU