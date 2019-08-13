Житель Челябинской области откопал авиационную бомбу
Сообщение о находке боеприпаса поступило в полицию утром 13 августа. Предмет похожий на авиабомбу обнаружил житель деревни Старая Соболева Аргаяшского района. Мужчина наткнулся на него во время земляных работ.
На место ЧП прибыли сотрудники ОМОН.
— Специалисты-саперы с помощью служебно-розыскной собаки обследовали находку. Найденный снаряд оказался авиационной зажигательной бомбой, которая представляет собой серьезную опасность, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области.
Одно неаккуратное движение и авиабомба могла взорваться.
Снаряд решили обезвредить на месте. В целях безопасности вызвали подразделение спасателей и скорую помощь. Опасную зону оцепили. Граждан из ближайших домов эвакуировали. Операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно.
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