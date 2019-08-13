Историей с детьми, возвращавшимися из Крыма в Челябинск, заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-13T17:57:28+03:00

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Прокуратура Челябинской области проверит сообщения в СМИ о нечеловеческих условиях при перевозке детей из детского лагеря Крыма.

Фотографии совсем юных туристов, которые спят на голом полу в тесном микроавтобусе, опубликовали в сети их родители.

По словам взрослых, детей везли домой без остановок на ночлег. В дороге их не кормили, а водитель засыпал за рулем. В Саратовской области ребят сняты с автобуса и разместили в ближайшем лагере.

- По информации о ненадлежащей организации перевозки детей из Крыма в Челябинск начата проверка. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Известно, что за маленькими южноуральцами из Челябинска выехал автобус. Планируется, что дети вернутся домой завтра 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU