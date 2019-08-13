2019-08-13T20:27:08+03:00
Происшествия

В Магнитогорске водитель сбил девушку и отделался мелким штрафом

Он заплатит всего 2000 рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Необычное ДТП произошло 12 августа возле дома 16 по улице Сталеваров. 17-летняя девушка угодила под колеса иномарки... на тротуаре.

— 42 летний водитель «КИА» ехал по тротуару и сбил девушку, которая шла ему на встречу. В результате пешеход получила ушиб предплечья, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Магнитогорска.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Водителя оштрафовали. За нарушение правил ему придется заплатить 2 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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