В Магнитогорске водитель сбил девушку и отделался мелким штрафом
Необычное ДТП произошло 12 августа возле дома 16 по улице Сталеваров. 17-летняя девушка угодила под колеса иномарки... на тротуаре.
— 42 летний водитель «КИА» ехал по тротуару и сбил девушку, которая шла ему на встречу. В результате пешеход получила ушиб предплечья, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Магнитогорска.
Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Водителя оштрафовали. За нарушение правил ему придется заплатить 2 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU