В Ленинском районе Челябинска в сотнях домов ожидаются перебои с водой
Вернут ее только к вечеру
В Ленинском районе Челябинска пройдут масштабные отключения воды.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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14 августа в Ленинском районе Челябинска будут перебои из водой. Связано это с ремонтом водовода. Работы планируют начать в 9:00 и закончить не позднее 22:00.
Воды не будет по адресам
Гончаренко, 90в;
Гражданская, 9, 14, 16;
Дзержинского, 130, 132;
Отечественная, 15;
Стекольная, 47а;
Игуменка, 19;
Сибирский переезд, 1, 1/3, 1/7, 1/8.
Ограничение подачи воды до 80%
Квартал, ограниченный улицами Гражданская-Новороссийская-Гагарина-Дзержинского;
частный сектор по ул. Артема, 1-45;
Синеглазовский;
Вагнера;
пер. Кондукторский;
Стахановцев, 111-139.
Работы ведет Ленинский РЭУ. В социальные объекты будет обеспечен подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU