2019-08-14T05:53:11+03:00
Общество

В Ленинском районе Челябинска в сотнях домов ожидаются перебои с водой

Вернут ее только к вечеру
Андрей АБРАМОВ
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В Ленинском районе Челябинска пройдут масштабные отключения воды.В Ленинском районе Челябинска пройдут масштабные отключения воды.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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14 августа в Ленинском районе Челябинска будут перебои из водой. Связано это с ремонтом водовода. Работы планируют начать в 9:00 и закончить не позднее 22:00.

Воды не будет по адресам

Гончаренко, 90в;

Гражданская, 9, 14, 16;

Дзержинского, 130, 132;

Отечественная, 15;

Стекольная, 47а;

Игуменка, 19;

Сибирский переезд, 1, 1/3, 1/7, 1/8.

Ограничение подачи воды до 80%

Квартал, ограниченный улицами Гражданская-Новороссийская-Гагарина-Дзержинского;

частный сектор по ул. Артема, 1-45;

Синеглазовский;

Вагнера;

пер. Кондукторский;

Стахановцев, 111-139.

Работы ведет Ленинский РЭУ. В социальные объекты будет обеспечен подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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