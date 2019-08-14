Артефакты Гражданской войны обнаружили в селе под Челябинском

СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-14T06:06:38+03:00

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с 9 по 11 августа казачий поисковый отряд «Южный» отправился к селу Долгодеревенское. Сегодня это крупный поселок неподалеку от Челябинска. Известно, что в начале XX века здесь шли бои армии Колчака и красноармейцев.

Находки в этих местах уже были. В том году откопали фрагмент офицерской шашки образца 1838 года, штык от винтовки Мосина, элементы конской сбруи и армейский котелок. В этот раз также повезло: удалось найти гильзы английского и российского производства, использовавшихся армией Колчака, пряжку ремня, деталь от портупеи Российской Императорской Армии, пуговицу от мундира, нательный крестик и полтинник 1924 года.

— Произнося «Челябинская область» на ум приходят ассоциации с промышленным суровым городом, на который упал метеорит. Одновременно с этим — это фарватер истории целой страны. В середине 1918 года Южный Урал стал ареной ожесточенной Гражданской войны. Сто лет отделяют нас от тех дней, и все же гражданская война еще не вполне стала историей, — говорит руководитель проекта «В поиске до конца» Екатерина Слугина.

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ИСТОЧНИК KP.RU