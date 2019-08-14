Фирму сына Дубровского уличили в сговоре на поставку лифтов в Челябинске
Антимонопольная служба настаивает, что региональный оператор капремонта в Челябинской области и компания «Жилкомсервис» заключили антиконкурентное соглашение. Примечательно, что фирма раньше была записана на сына бывшего губернатора Бориса Дубровского.
По мнению ФАС, у коммерсантов было преимущество на аукционах по ремонту и замене лифтов. Приводят даже конкретный пример: проходили торги на ремонт 112 лифтов в Челябинске. Заявились шесть фирм. По итогу четверым отказали, одна не стала участвовать и победил «Жилкомсервис».
УФАС пыталась повлиять на регоператора. Выдали им предписание, чтобы рассмотрели жалобы компаний, которым было отказано в участии. Делать этого не стали и просто заключили контракты с фирмой Дубровского младшего.
Регоператора оштрафовали и подали в суд. Антимонопольная служба просит отстранить от работы как сотрудников госорганизации так и представителей бизнеса, которые участвовали в сговоре.
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