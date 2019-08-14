2019-08-14T07:08:40+03:00
Общество

Поездку детей из Челябинска на полу микроавтобуса изучает Следственный комитет

Ребят разместили в лагере, но не все родители этим довольны
Андрей АБРАМОВ
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Дети спали на полу автобуса. Фото: Галина ШеинаДети спали на полу автобуса. Фото: Галина Шеина
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Скандальные кадры облетели соцсети 13 августа: группу детей везли с южного курорта домой в Челябинск на полу микроавтобуса. Сейчас машину остановили, детей разместили в летнем лагере. Дорогу они продолжат после всех разбирательств. К выяснению обстоятельств поездки подключилось Следственное управление СКР по Саратовской области, где и был остановлен микроавтобус.

— Полицейские остановили микроавтобус, перевозивший 17 детей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ребята возвращались с отдыха в Челябинск. Им не хватило места в транспортном средстве, в связи с чем их разместили на полу. Водитель автобуса не имел сменщика и ехал большое расстояние без перерывов на отдых, что не соответствовало требованиям безопасности, — сообщили в Следственном комитете.

Ранее к изучению обстоятельств скандала подключилась прокуратура. История вскрылась стараниями одной из мам. Впрочем, не все родители ей благодарны. Дескать сейчас детей поселили в холодные домики и они не могут вернуться домой. А те злополучные кадры были сделаны на стоянке автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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