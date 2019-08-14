Серийного похитителя золота задержали в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-14T06:48:08+03:00

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Сотрудники наркоконтроля несли службу в Тракторозаводском районе Челябинска. Были они не в форме, а в гражданском. Неожиданно на глазах оперативников мужик кинулся на прохожую и сорвал с нее золотую цепочку с кулоном. Но уйти далеко не смог — его настигли сотрудники.

Челябинца привезли в отдел. Оказалось, что у него уже есть судимости за подобные деяния. Сейчас возбуждено уголовное дело за грабеж. По статье грозит до четырех лет колонии. Кстати, при себе у него обнаружили еще несколько золотых украшений, которые он также сорвал с кого-то.

— Есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02. Можете лично прийти в дежурную часть — заявление принимают круглосуточно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

ИСТОЧНИК KP.RU