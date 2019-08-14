В Челябинске на Комсомольском проспекте на шесть дней ограничат движение

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-14T07:28:31+03:00

На Комсомольском проспекте в Челябинске ограничат движение на шесть дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Челябинске ограничат движение на Комсомольском проспекте. Речь о перекрестке с улицей Цинковая. Это между Свердловским проспектом и остановкой Краснознаменная. Здесь будут реконструировать теплосети и разроют асфальт.

Полностью движение не закроют. Порежут лишь часть полос. Комсомольский проспект — популярная магистраль, поэтому не исключено, что из-за работ будут собираться пробки. Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут заранее.

Работы начнут утром четверга, 15 августа и завершат вечером вторника, 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU