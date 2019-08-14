Челябинские и самарские картофелеводы вместе выращивают семенной картофель

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-14T09:11:55+03:00

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Новые российские и зарубежные сорта картофеля представили на Дне картофельного поля в Аргаяшском районе. Джувел, Гулливер и другие сорта — продукция самарской компании «МАГ» — партнера организатора семинара «Продовольственной корпорации Челябинской области».

— Главная задача картофелеводов — вырастить и сохранить урожай, защитить картофель от болезней и вредителей, — говорит и.о. первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. — Этот семинар позволяет аграриям сориентироваться в выборе семенного материала, в выборе средств защиты растений, удобрений.

По словам гендиректора Продкорпорации Ирины Новиковой, основная миссия аграрного проекта компании — выращивание семенного картофеля для южноуральских сельхозтоваропроизводителей:

— Сегодня мы показываем десять новых сортов. Смотрим, как каждый сорт будет расти и храниться. Каждый год мы выбираем лучшие сорта, чтобы обеспечить аграриев адаптированными к нашему климату семенами.

Картофель, представленный на Дне картофельного поля, выращен с участием студентов Аргаяшского аграрного техникума. Учащимся предоставляется возможность пройти производственную практику на современной сельхозтехнике под руководством опытных специалистов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU