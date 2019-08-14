2019-08-14T09:17:16+03:00
Общество

Маршрутчиков Копейска оштрафуют за договорное повышение цен на проезд

Частники несколько раз оформляли соглашение о росте платы
Андрей АБРАМОВ
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Маршрутчики в Копейске сговорились поднять цены на проезд.Маршрутчики в Копейске сговорились поднять цены на проезд.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На 13 компаний маршрутных такси из Копейска антимонопольная служба завела административные дела. ФАС считает, что перевозчики вступили в сговор и подняли цену за проезд. Результатом соглашения стало установление цен в 23 рубля в феврале 2017 года и 26 рублей в декабре 2017 года.

Интересно, что пять лет назад администрация Копейска разыгрывала право перевозить пассажиров. Конкурс выиграл городской МУП. Но сам возить людей на всех маршрутах он не стал, а заключил договоры с 13 частниками.

— Перевозчики Копейска одновременно несколько раз поднимали плату за проезд. Повышение ежегодно оформляли в виде письменных соглашений. Предпринимателям выданы предписания о прекращении участия в данном соглашении, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Сейчас проезд в Копейске стоит от 23 до 25 рублей. Также перевозчикам грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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