Маршрутчиков Копейска оштрафуют за договорное повышение цен на проезд
На 13 компаний маршрутных такси из Копейска антимонопольная служба завела административные дела. ФАС считает, что перевозчики вступили в сговор и подняли цену за проезд. Результатом соглашения стало установление цен в 23 рубля в феврале 2017 года и 26 рублей в декабре 2017 года.
Интересно, что пять лет назад администрация Копейска разыгрывала право перевозить пассажиров. Конкурс выиграл городской МУП. Но сам возить людей на всех маршрутах он не стал, а заключил договоры с 13 частниками.
— Перевозчики Копейска одновременно несколько раз поднимали плату за проезд. Повышение ежегодно оформляли в виде письменных соглашений. Предпринимателям выданы предписания о прекращении участия в данном соглашении, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
Сейчас проезд в Копейске стоит от 23 до 25 рублей. Также перевозчикам грозят штрафы до 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU