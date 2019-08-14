Крупный град прошел в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-14T09:25:40+03:00

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Вечером 13 августа в Магнитогорске прошел сильный ливень. Местная система отвода воды не справилась с объемами и улицы затопило. Также прошел серьезный град. По рассказам очевидцев, некоторые льдинки достигали размера рублевой монеты.

Перекресток улиц Советской и 50-летия Магнитки залило сильней всего. Пришлось даже остановить движение трамваев. Автомобили пробирались с черепашьей скоростью. Некоторые горожане пожаловались на повреждения, которые получили их машины от стихии. У кого-то стекла побил град, а кто-то угодил в яму, скрытую водными потоками.

По прогнозам синоптиков, серьезных дождей в ближайшие дни в Магнитогорске не ожидается. А к выходным снова будет стоять жара.

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ИСТОЧНИК KP.RU