«Любимого нужно кормить и одевать»: бизнесвумен из Челябинска продавала запрещенку, чтобы содержать альфонса

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-14T10:34:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Пара из Челябинска попалась на продаже сибутрамина. Это вещество рекламируют как средство для похудения. Но на самом деле оно может серьезно подорвать здоровье, поэтому в России его внесли в список запрещенных. Торговцев сибутрамином часто ловят силовики, однако продажи в интернете по-прежнему процветают.

Бизнес организовала 47-летняя жительница Челябинска. У нее была своя точка по продаже косметики в одном из городских ТРК. Детей нет, не замужем. Денег вроде бы хватает, но тут подвернулся любовник — красавчик младше на 12 лет. Он нигде не работал и жил за ее счет.

Предприимчивая дама решила расширить бизнес. Все-таки любимого надо кормить и одевать. Заодно и ему дело нашла. Она организовала поставки сибутрамина в Челябинск из Казахстана. Возлюбленному доверила важную миссию — контролировать посылки.

— Пара рекламировала запрещенное вещество в интернете как средство для похудения. Продажи вели через социальные сети. Незаконный бизнес процветал примерно полгода. В конечном итоге на них вышли оперативники. Полицейские провели контрольную закупку и задержали бизнесменов. У них изъяли 972 граммов сибутрамина, — рассказала старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

И бизнесвумен, и ее подельник признали вину. За хранение и торговлю запрещенными веществами им грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело скоро рассмотрит Центральный районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес-леди едва не отравила челябинок таблетками для похудения

Она попалась на контрабанде препаратов с содержанием сибутрамина. (подробности)

Челябинка травила россиян пилюлями для похудения

Ее нелегальные препараты с сибутрамином могли вызвать анорексию. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU