2019-08-14T10:34:28+03:00
Общество

«Любимого нужно кормить и одевать»: бизнесвумен из Челябинска продавала запрещенку, чтобы содержать альфонса

Предпринимательницу вместе с любовником задержали за сбыт опасного вещества сибутрамин
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Влюбленная пара продавала запрещенные в России таблетки для похудения. Фото: Анастасия ОСИПОВА.Влюбленная пара продавала запрещенные в России таблетки для похудения. Фото: Анастасия ОСИПОВА.
Изменить размер текста:

Пара из Челябинска попалась на продаже сибутрамина. Это вещество рекламируют как средство для похудения. Но на самом деле оно может серьезно подорвать здоровье, поэтому в России его внесли в список запрещенных. Торговцев сибутрамином часто ловят силовики, однако продажи в интернете по-прежнему процветают.

Бизнес организовала 47-летняя жительница Челябинска. У нее была своя точка по продаже косметики в одном из городских ТРК. Детей нет, не замужем. Денег вроде бы хватает, но тут подвернулся любовник — красавчик младше на 12 лет. Он нигде не работал и жил за ее счет.

Предприимчивая дама решила расширить бизнес. Все-таки любимого надо кормить и одевать. Заодно и ему дело нашла. Она организовала поставки сибутрамина в Челябинск из Казахстана. Возлюбленному доверила важную миссию — контролировать посылки.

— Пара рекламировала запрещенное вещество в интернете как средство для похудения. Продажи вели через социальные сети. Незаконный бизнес процветал примерно полгода. В конечном итоге на них вышли оперативники. Полицейские провели контрольную закупку и задержали бизнесменов. У них изъяли 972 граммов сибутрамина, — рассказала старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

И бизнесвумен, и ее подельник признали вину. За хранение и торговлю запрещенными веществами им грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело скоро рассмотрит Центральный районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес-леди едва не отравила челябинок таблетками для похудения

Она попалась на контрабанде препаратов с содержанием сибутрамина. (подробности)

Челябинка травила россиян пилюлями для похудения

Ее нелегальные препараты с сибутрамином могли вызвать анорексию. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ты не ты, когда голоден»: голая женщина пришла в «Макдоналдс» в Челябинске
Врачи в Челябинской области пожаловались на зарплаты в три раза меньше тех, что рисуют в отчетах
Два человека погибли на пожаре в Челябинской области
Космические спасатели из Челябинской области готовятся к запуску корабля с роботом «Федором»
В Челябинске выделили деньги на снос несуществующего дома
Крупный град прошел в Магнитогорске
Маршрутчиков Копейска оштрафуют за договорное повышение цен на проезд
Челябинские и самарские картофелеводы вместе выращивают семенной картофель
Приставы устроили переговоры с челябинцем, чтобы он вернул сына матери в Чечню
Из-за грозы четыре села и город в Челябинской области остались без света
Осужденный вице-губернатор Сандаков попросился из колонии на принудительные работы
Мэр Челябинска Наталья Котова отмечает день рождения
Публичная библиотека в Челябинске сменит подсветку
В Челябинске на Комсомольском проспекте на шесть дней ограничат движение
Серийного похитителя золота задержали в Челябинске
Поездку детей из Челябинска на полу микроавтобуса изучает Следственный комитет
Фирму сына Дубровского уличили в сговоре на поставку лифтов в Челябинске
Артефакты Гражданской войны обнаружили в селе под Челябинском
В Ленинском районе Челябинска в сотнях домов ожидаются перебои с водой
В Магнитогорске водитель сбил девушку и отделался мелким штрафом
«Трактор» выиграл у магнитогорского «Металлурга» и завоевал Кубок губернатора-2019
Магнитогорск превратился в Венецию после дождя с градом
Историей с детьми, возвращавшимися из Крыма в Челябинск, заинтересовалась прокуратура
Житель Челябинской области откопал авиационную бомбу