«Любимого нужно кормить и одевать»: бизнесвумен из Челябинска продавала запрещенку, чтобы содержать альфонса
Пара из Челябинска попалась на продаже сибутрамина. Это вещество рекламируют как средство для похудения. Но на самом деле оно может серьезно подорвать здоровье, поэтому в России его внесли в список запрещенных. Торговцев сибутрамином часто ловят силовики, однако продажи в интернете по-прежнему процветают.
Бизнес организовала 47-летняя жительница Челябинска. У нее была своя точка по продаже косметики в одном из городских ТРК. Детей нет, не замужем. Денег вроде бы хватает, но тут подвернулся любовник — красавчик младше на 12 лет. Он нигде не работал и жил за ее счет.
Предприимчивая дама решила расширить бизнес. Все-таки любимого надо кормить и одевать. Заодно и ему дело нашла. Она организовала поставки сибутрамина в Челябинск из Казахстана. Возлюбленному доверила важную миссию — контролировать посылки.
— Пара рекламировала запрещенное вещество в интернете как средство для похудения. Продажи вели через социальные сети. Незаконный бизнес процветал примерно полгода. В конечном итоге на них вышли оперативники. Полицейские провели контрольную закупку и задержали бизнесменов. У них изъяли 972 граммов сибутрамина, — рассказала старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.
И бизнесвумен, и ее подельник признали вину. За хранение и торговлю запрещенными веществами им грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело скоро рассмотрит Центральный районный суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнес-леди едва не отравила челябинок таблетками для похудения
Она попалась на контрабанде препаратов с содержанием сибутрамина. (подробности)
Челябинка травила россиян пилюлями для похудения
Ее нелегальные препараты с сибутрамином могли вызвать анорексию. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU