2019-08-14T10:31:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Челябинской области

Сначала их удалось откачать, но в больнице они скончались
Андрей АБРАМОВ
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Два человека погибли на пожаре в Карталах.Два человека погибли на пожаре в Карталах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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13 августа пожарным Карталов поступил сигнал о возгорании. На месте первый отряд был через минуту после звонка. Горела кровля частного дома.

Пожарные сосредоточились на спасении людей. Силами бойцов МЧС из дома были эвакуированы два человека без признаков жизни. Незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям, которые увенчались успехом.

— Их увезли в больницу. К сожалению, травмы, полученные ими, были не совместимые с жизнью — люди скончались в лечебном учреждении. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела дознания. Но очевидно следующее: не уделялось должного внимания пожарной безопасности. Захламление прилегающей территории, беспорядочное хранение материалов — все это стало горючей средой для пламени, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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