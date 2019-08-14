«Ты не ты, когда голоден»: голая женщина пришла в «Макдоналдс» в Челябинске
Клиенты кафе «Макдоналдс» на Северо-Западе Челябинска были обескуражены видом одной из посетительниц. В ресторан быстрого питания дама заявилась в полном неглиже. Немолодая женщина уселась за барный стул и разглядывала интерьер.
Аппетит от вида таких «прелестей» у посетителей пропал. Каким-то образом администрация заведения нашла управу на эпатажную гостью и ее куда-то увели.
— Знаю ее — живет в моем доме. У нее не все в порядке с душевным здоровьем, — написал один из комментаторов.
Другие принялись шутить:
— Откуда она деньги доставала?
— Ты не ты, когда голоден!
Другие же осудили поступок операторов.
— Человеку нужна квалифицированная помощь психиатров, а вы издеваетесь.
БЫЛ СЛУЧАЙ
«На глазах у всех»: в Челябинске пара занялась сексом прямо на Кировке
Страсть обуяла молодых влюбленных в центре Челябинска. В одном из летних кафе на Кировке прохожие засняли пару, занимающуюся сексом. Судя по всему, звуки любовных утех было слышно далеко за пределами шатра. (далее)
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В Челябинске засняли голую женщину в кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU