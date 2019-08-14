«Ты не ты, когда голоден»: голая женщина пришла в «Макдоналдс» в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-14T11:00:16+03:00

В кафе быстрого питания в Челябинске засняли голую посетительницу. Фото: кадр с видео

Заказывать она ничего не стала и просто сидела за столиком

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Клиенты кафе «Макдоналдс» на Северо-Западе Челябинска были обескуражены видом одной из посетительниц. В ресторан быстрого питания дама заявилась в полном неглиже. Немолодая женщина уселась за барный стул и разглядывала интерьер.

Аппетит от вида таких «прелестей» у посетителей пропал. Каким-то образом администрация заведения нашла управу на эпатажную гостью и ее куда-то увели.

— Знаю ее — живет в моем доме. У нее не все в порядке с душевным здоровьем, — написал один из комментаторов.

Другие принялись шутить:

— Откуда она деньги доставала?

— Ты не ты, когда голоден!

Другие же осудили поступок операторов.

— Человеку нужна квалифицированная помощь психиатров, а вы издеваетесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU