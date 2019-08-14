В Челябинске противотуберкулезный диспансер ответит за неверный диагноз

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-14T13:00:39+03:00

В Челябинске суд встал на сторону пациента, которого врачи неверно лечили. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Ответчиком по судебному иску стал Челябинской областной противотуберкулезный диспансер. Истец, бывший пациент, указал, что из-за неверного диагноза и неверного лечения, назначенного ему в диспансере, здоровье пошатнулось. Потому он требует от медиков компенсации морального вреда. Истец заявлял, что медицинская помощь на всех этапах была оказана с недостатками, имело место нарушение прав потребителя медицинских услуг.

Представители ответчика с обвинениями бывшего пациента не соглашались. Потому, как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Центрального районного суда, была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Привлекались эксперты из Самары.

Проверка показала, что диагноз был определен неверный, препараты назначались необоснованно, систематического лечения и наблюдения пациента врачами не было.

Эксперты пришли к выводу, что здоровье пациента действительно ухудшилось из-за неверной диагностики и необоснованного лечения.

Оценив материалы, суд пришел к выводу: противотуберкулезным диспансером действительно оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. А потому решено требования истца о моральной компенсации рублем удовлетворить частично.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU