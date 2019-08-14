В Челябинске мостят гранитом набережную

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-14T13:33:26+03:00

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Толстенькие бруски гранита ложатся один к одному на пространстве будущей набережной у областного Исторического музея. Неужели от слов перешли к делу?

— Начало новой (гранитной) набережной и Миасс (уже без зарослей, — пишет в соцсетях коллега, челябинский журналист Айва Валеев.

Да, ведь и реку от сорняка в районе Краеведческого музея почистили. Водная гладь без болотных кочек смотрится солидно.

Звоним в музей, директору Владимиру Богдановкому:

— Владимир Иванович, возле вашего здания набережную мостят?

— Да, и это здорово! Работают качественно, быстро. Материал хороший. Помните, по весне на наших просторах глава региона выездное совещание по устройству набережной провел? Потом меня приглашали на несколько рабочих разговоров, учли наши замечания по качеству, которое должно быть у материала, и вот, работают!

Звоним главе Центрального района Виктору Ереклинцеву. Этот участок набережной — территория его района:

— Какой по протяженности участок планируется замостить в этом году?

— От моста по ул. Красной до Кировского моста. Параллельно планируется устройство наружного освещения и установка скамеек.

Вот и у Челябинска появляется набережная. Грядут перемены!

Весной Алексей Текслер провел совещание на берегу Миасса пор устройству набережной. Фото: gubernator74.ru

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