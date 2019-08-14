2019-08-14T13:33:26+03:00
Общество

В Челябинске мостят гранитом набережную

Горожане ликуют: грядут перемены!
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Толстенькие брусочки гранита плотно ложатся друг к другу. Фото: Айвар Валеев.Толстенькие брусочки гранита плотно ложатся друг к другу. Фото: Айвар Валеев.
Изменить размер текста:

Толстенькие бруски гранита ложатся один к одному на пространстве будущей набережной у областного Исторического музея. Неужели от слов перешли к делу?

— Начало новой (гранитной) набережной и Миасс (уже без зарослей, — пишет в соцсетях коллега, челябинский журналист Айва Валеев.

Да, ведь и реку от сорняка в районе Краеведческого музея почистили. Водная гладь без болотных кочек смотрится солидно.

Звоним в музей, директору Владимиру Богдановкому:

— Владимир Иванович, возле вашего здания набережную мостят?

— Да, и это здорово! Работают качественно, быстро. Материал хороший. Помните, по весне на наших просторах глава региона выездное совещание по устройству набережной провел? Потом меня приглашали на несколько рабочих разговоров, учли наши замечания по качеству, которое должно быть у материала, и вот, работают!

Звоним главе Центрального района Виктору Ереклинцеву. Этот участок набережной — территория его района:

— Какой по протяженности участок планируется замостить в этом году?

— От моста по ул. Красной до Кировского моста. Параллельно планируется устройство наружного освещения и установка скамеек.

Вот и у Челябинска появляется набережная. Грядут перемены!

Весной Алексей Текслер провел совещание на берегу Миасса пор устройству набережной. Фото: gubernator74.ru

Весной Алексей Текслер провел совещание на берегу Миасса пор устройству набережной. Фото: gubernator74.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цыганский барон выплатил ущерб за телефонных мошенников, разводивших стариков на деньги в Челябинске
На санаторий в Челябинской области обрушился разрушительный смерч
В Челябинске противотуберкулезный диспансер ответит за неверный диагноз
«Ты не ты, когда голоден»: голая женщина пришла в «Макдоналдс» в Челябинске
Врачи в Челябинской области пожаловались на зарплаты в три раза меньше тех, что рисуют в отчетах
«Любимого нужно кормить и одевать»: бизнесвумен из Челябинска продавала запрещенку, чтобы содержать альфонса
Два человека погибли на пожаре в Челябинской области
Космические спасатели из Челябинской области готовятся к запуску корабля с роботом «Федором»
В Челябинске выделили деньги на снос несуществующего дома
Крупный град прошел в Магнитогорске
Маршрутчиков Копейска оштрафуют за договорное повышение цен на проезд
Челябинские и самарские картофелеводы вместе выращивают семенной картофель
Приставы устроили переговоры с челябинцем, чтобы он вернул сына матери в Чечню
Из-за грозы четыре села и город в Челябинской области остались без света
Осужденный вице-губернатор Сандаков попросился из колонии на принудительные работы
Мэр Челябинска Наталья Котова отмечает день рождения
Публичная библиотека в Челябинске сменит подсветку
В Челябинске на Комсомольском проспекте на шесть дней ограничат движение
Серийного похитителя золота задержали в Челябинске
Поездку детей из Челябинска на полу микроавтобуса изучает Следственный комитет
Фирму сына Дубровского уличили в сговоре на поставку лифтов в Челябинске
Артефакты Гражданской войны обнаружили в селе под Челябинском
В Ленинском районе Челябинска в сотнях домов ожидаются перебои с водой
В Магнитогорске водитель сбил девушку и отделался мелким штрафом
«Трактор» выиграл у магнитогорского «Металлурга» и завоевал Кубок губернатора-2019
Магнитогорск превратился в Венецию после дождя с градом
Историей с детьми, возвращавшимися из Крыма в Челябинск, заинтересовалась прокуратура
Житель Челябинской области откопал авиационную бомбу