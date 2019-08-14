На санаторий в Челябинской области обрушился разрушительный смерч
Под ударом стихии оказалась здравница, расположенная на острове Вязовый недалеко от поселка Увильды. Вечером 13 августа над санаторием МВД «Лесное озеро», пронесся смерч. Ураганный ветер снес металлический забор и сорвал крышу спортивного зала. Высота воронки составляла около 70 метров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Фото: vk.com "Типичный Челябинск"
От разбушевавшегося шторма с грозами и ливнем пострадал Кыштым и поселок Увильды. Ураган повредил линии электропередач.
По данным МЧС без света остались 3600 местных жителей. Сейчас аварийные службы борются с последствиями стихии. Известно, что электроснабжение в большинстве домов уже восстановили.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU