2019-08-14T13:42:05+03:00
Происшествия

На санаторий в Челябинской области обрушился разрушительный смерч

Он срывал крыши и ломал заборы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Типичный Челябинск"Фото: vk.com "Типичный Челябинск"
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Под ударом стихии оказалась здравница, расположенная на острове Вязовый недалеко от поселка Увильды. Вечером 13 августа над санаторием МВД «Лесное озеро», пронесся смерч. Ураганный ветер снес металлический забор и сорвал крышу спортивного зала. Высота воронки составляла около 70 метров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Фото: vk.com "Типичный Челябинск"

Фото: vk.com "Типичный Челябинск"

От разбушевавшегося шторма с грозами и ливнем пострадал Кыштым и поселок Увильды. Ураган повредил линии электропередач.

По данным МЧС без света остались 3600 местных жителей. Сейчас аварийные службы борются с последствиями стихии. Известно, что электроснабжение в большинстве домов уже восстановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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