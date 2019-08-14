Цыганский барон выплатил ущерб за телефонных мошенников, разводивших стариков на деньги в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-14T13:50:26+03:00

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В Челябинске будут судить двух цыган, попавшихся на телефонном мошенничестве. На их счету 10 обманутых пенсионеров. Общий ущерб составил около 1,3 млн. руб. Аферистам грозит до пяти лет колонии, но у обоих оказались смягчающие обстоятельства.

Задержанные — родственники. Дядя и племянник «работали» по старой мошеннической схеме. Звонили ночью старикам и заявляли, что их внук учинил ДТП с пострадавшими. Мол, если не хотите, чтобы он сел за решетку, надо заплатить взятку следователю. Доверчивые и ничего не понимающие спросонья пенсионеры соглашались и отдавали все сбережения. У одного не было наличных и он отдал мошенникам банковскую карту с PIN-кодом. Аферисты не чурались брать и золотые украшения.

В конечном итоге преступную пару поймали полицейские.

— Оба обвиняемых живут в таборе в Коркино, а промышляли в Челябинске. Причиненный ущерб уже погашен. Его полностью оплатил цыганский барон, — рассказала старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

Уголовное дело скоро рассмотрит Центральный районный суд. Максимальное наказание за мошенничество — пять лет лишения свободы. Оба обвиняемых заключили досудебное соглашение. Это означает, что они полностью признают вину, а суд не вникает в детали расследования и дает им не больше 2/3 максимального срока. У 36-летнего обвиняемого есть четверо детей, а у его 22-летнего племянника — двое. Поэтому аферисты вообще могут отделаться «условкой».

ИСТОЧНИК KP.RU