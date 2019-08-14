Заключенная колонии из Челябинска переиграла всех мужиков в шахматы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-14T15:06:49+03:00

На турнире кроме нее была еще одна дама, но она тут же вылетела и Юлии пришлось играть одной

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В ИК-5 отбывает наказание Юлия Шкодских. Она завсегдатай местного шахматного кружка. С интересом изучает теорию, анализирует шахматы мастеров, разбирает собственные партии. В июле этого года ГУФСИН провел чемпионат по шахматам среди осужденных. Юлия выиграла всех.

— Соревнования проходили практически на мужском поле. Женщин было всего две. Свою оппонентку Юля победила за 23 хода, а затем ее соперниками были исключительно мужчины. В каждой партии участница от ИК-5 блестяще вела игру и смогла стать абсолютным лидером. Не обошлось без напряженных моментов. Последняя схватка с ИК-25 длилась без малого два часа и заставила изрядно понервничать обе стороны, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Играли не лично, а через видео или телефонную связь. Гроссмейстеры находились в своих колониях. Рядом сидели ответственные из числа сотрудников ФСИН, которые бдели, чтобы все было честно.

— В школе Юлия записалась в шахматный клуб. Преподаватели отмечали, что их ученица очень способная, у нее аналитический склад ума, сильная воля и выдержка. Но беда не обошла стороной. Так сложилось, что она совершила преступление и теперь отбывает наказание. Девушка признается, здесь шахматы стали для нее не просто увлечением, а настоящей отдушиной, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU