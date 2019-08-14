Челябинские дети, застрявшие под Саратовом из-за скандальных фото, едут домой

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-14T15:52:31+03:00

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Группа детей, которых везли из Крыма, якобы, на полу маршрутки, возвращается в Челябинск. За ребятами в лагере «Сосновый бор» под Хвалынском утром 14 августа выехал автобус из Челябинска.

— Дети едут домой комфортным и вместительным автобусом, у владельца которого имеется лицензия на перевозку несовершеннолетних. Группу сопровождают двое взрослых людей, — рассказали «Комсомолке» родители школьников.

Напомним, ребят сняли с микроавтобуса 12 августа в Саратовской области из-за перевозки не отвечающей требованиям безопасности. Это произошло после того, как в интернет попали снимки, на которых дети спят на голом полу тесной маршрутки. История вскрылась стараниями одной из мам. Впрочем, не все родители ей благодарны. Информация о невыносимых условиях в дороге пока не подтверждается. Сами ребята, утверждают, что скандальные кадры были сделаны во время стоянки.

Известно, что к изучению обстоятельств скандала подключилась региональная прокуратура и следственный комитет по Саратовской области. Кроме этого в ситуации с транспортировкой детей из Крыма разбирается Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

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ИСТОЧНИК KP.RU