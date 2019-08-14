В Челябинске перевернулась машина «Яндекс. Такси»
Днем 14 августа на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна случилась авария. Около 16:00 машина с логотипами «Яндекс. Такси» столкнулась с Hyundai. После удара Datsun перевернулся на крышу.
— Удар пришелся в бок такси. Либо «Яндекс» хотел проскочить, либо вторая иномарка поспешила. Пассажир только локоть поцарапал, водитель цел, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
На месте работают ГИБДД и сотрудники МЧС. Пожарные отключили аккумуляторы иномарок, чтобы не случилось возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU