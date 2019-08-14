2019-08-14T16:02:15+03:00
Общество

Алексей Текслер распорядился донести информацию о переходе на цифровое ТВ до каждого южноуральца

На совещании с главами муниципалитетов руководитель области поручил особое внимание уделить отделенным деревням
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер держит вопрос перехода региона на цифровое ТВ на контроле. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер держит вопрос перехода региона на цифровое ТВ на контроле. Фото: gubernator74.ru
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14 октября нынешнего года в Челябинской области отключат аналоговое ТВ: регион переходит на «цифру». Вопрос подготовки к событию обсудили на совещании главы региона Алексея Текслера с руководителями органов местного самоуправления.

— Необходимо дойти до каждого человека, провести адресную работу с домохозяйствами, особенно это касается тех населенных пунктов, которые находятся вне приема цифрового телевидения, рассказать обо всех мерах социальной поддержки, необходим личный контакт и понимание того, что происходит, — поставил задачу Алексей Текслер.

Переход предусматривает поддержку южноуральцев, нуждающихся в особой заботе государства. Перечень льготных категорий будет расширен — это поручение Алексея Текслера. Например, право на субсидии получат инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

Еще одно послабление — малообеспеченным южноуральцев, семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Новые правила закрепят законом. Депутаты ЗСО рассмотрят поправки в закон в августе.

Особые условия предусмотрены для льготников отделенных деревень вне зоны приема цифрового сигнала. Там после отключения аналогового ТВ останется спутниковое вещание. Размер выплаты составляет сумму расходов по приобретению и установке оборудования, но не более 6 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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