Бабушка ухаживала за клумбой и нашла боевой обрез в Челябинске
Жители дома по улице Воровского вызвали полицию: в кустарнике во дворе валялся огнестрел. На вызов первыми приехали сотрудники Росгвардии.
— К незамедлительно прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась 74-летняя женщина . Рассказала, что несколько минут назад, занимаясь облагораживанием придомовой территории, неподалеку от клумбы, заметила подозрительный предмет. По словам женщины, внешне он был похож на пистолет. Бдительная гражданка сразу сообщила об этом в полицию, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Находка оказалась обрез одноствольного гладкоствольного ружья 16 калибра. Также изъят один патрон к нему. Пока правоохранители не выяснили, кому принадлежит огнестрел.
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ИСТОЧНИК KP.RU