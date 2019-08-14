В Магнитогорске на асфальте появилась 3D-яма

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-14T16:27:43+03:00

В Магнитогорске на асфальте нарисовали яму. Фото: кадр с видео

Это не первый проект южноуральской художницы

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Новый арт-объект рисует художница из Магнитогорска Елена Степаненко. На дороге возле Центрального стадиона она изображает яму. Мастер начала 13 августа, но закончить не смогла. Помешал сильный дождь. Продолжать творить челябинка сможет только когда все высохнет.

Картина выполнена 3D: то есть при определенном ракурсе будет казаться объемной — эдакая оптическая иллюзия. Ранее Елена уже рисовала в таком жанре. Ее работы можно увидеть в парке у Вечного огня и у лицея №1.

Горожане с юмором отнесли к задумке Елены:

— Спасибо художнице, что делает наш город ярче и ироничнее. Отличная сатира на качество наших дорог.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725952" frameborder="0"></iframe> 3D рисунок в Магнитогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU