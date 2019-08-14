Сотрудница мэрии выписала себе квартиру в Челябинской области
Под статью о мошенничестве в особо крупном размере попала сотрудница администрации Карталов. Она работала инспектором по жилищным вопросам и придумала аферу. Сначала составила договор соцнайма на квартиру, якобы ей негде жить. А затем и вовсе переписала жилье для нуждающихся на свою семью.
Ущерб оценили в 1,3 млн рублей — столько стоит квартира. Примечательно, что даже когда обман вскрылся, чиновница отдавать квартиру не захотела. Администрации пришлось подавать гражданский иск в суд, чтобы сделку признали ничтожной.
— Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу. По статье грозит до 10 лет колонии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU