2019-08-14T19:08:53+03:00
Происшествия

Масштабный пожар случился на элеваторе в Челябинской области

Половина заброшенного строения сделана из дерева
Андрей АБРАМОВ
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Пожар на элеваторе в Аргаяше случился вечером 14 августа.Пожар на элеваторе в Аргаяше случился вечером 14 августа.Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером 14 августа в Аргаяше загорелось строение, которое местные называют элеватор. В МЧС же говорят, что это сушильная башня. Масштабное возгорание началось ближе к 19:00.

Пожар хорошо видно с разных частей поселка. Башня высотою 50 метров. Половина выложена кирпичом, а вторая — из дерева. Поэтому строение охватило сильное пламя.

Долгие годы башня стояла заброшенной. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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Пожар на элеваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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