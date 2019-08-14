Масштабный пожар случился на элеваторе в Челябинской области
Вечером 14 августа в Аргаяше загорелось строение, которое местные называют элеватор. В МЧС же говорят, что это сушильная башня. Масштабное возгорание началось ближе к 19:00.
Пожар хорошо видно с разных частей поселка. Башня высотою 50 метров. Половина выложена кирпичом, а вторая — из дерева. Поэтому строение охватило сильное пламя.
Долгие годы башня стояла заброшенной. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
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Пожар на элеваторе.
ИСТОЧНИК KP.RU