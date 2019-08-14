Масштабный пожар случился на элеваторе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-14T19:08:53+03:00

Пожар на элеваторе в Аргаяше случился вечером 14 августа. Фото: СОЦСЕТИ

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Вечером 14 августа в Аргаяше загорелось строение, которое местные называют элеватор. В МЧС же говорят, что это сушильная башня. Масштабное возгорание началось ближе к 19:00.

Пожар хорошо видно с разных частей поселка. Башня высотою 50 метров. Половина выложена кирпичом, а вторая — из дерева. Поэтому строение охватило сильное пламя.

Долгие годы башня стояла заброшенной. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725989" frameborder="0"></iframe> Пожар на элеваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU