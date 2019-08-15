2019-08-15T05:45:37+03:00
Общество

Посылки пойдут быстрее: «Почта России» построит логистический центр в Челябинской области

А еще даст работу для нескольких сотен южноуральцев
Лидия ПЕСКОВА
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Посылки будут доходить быстрее.Посылки будут доходить быстрее.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже в 2020-м году в Челябинской области построят крупный логистический почтовый центр. Это поможет «Почте России» сократить сроки доставки посылок по территории нашего региона. Об этом во время визита на Южный Урал рассказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

— Место, где будет построен центр, определено, — заявил Подгузов. — Строительные работы планируется начать до конца этого года. Открытие логистического центра запланировано на вторую половину 2020 года. После введения центра в работу сроки доставки посылок из логистического центра в Челябинск не будут превышать суток, а для жителей области — двух суток.

Логистический почтовый центр обещает быть довольно крупным — общая площадь его помещений составит 20 тысяч квадратных метров. Самое главное — в центре откроют порядка 400 новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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