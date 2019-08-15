Есть ли жизнь после работы? Жители Челябинска рассказали о своем досуге

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-15T08:50:19+03:00

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС продолжают изучать настроение горожан. На этот раз они спросили: удовлетворяет ли жителей мегаполиса их досуг, то есть жизнь в свободное от работы время.

«Полностью удовлетворяет» ответили 33,1% горожан.

«По большей части удовлетворяет» сказали еще 34,1% жителей Челябинска.

«По большей части не удовлетворяет» заявили 16,9% челябинцев.

«Абсолютно не удовлетворяет» заметили еще 7%.

И порядка 9% опрошенных затруднились ответить.

— Более 67% челябинцев удовлетворены своим досугом. Чаще остальных такой позиции придерживаются жители Челябинска со средним уровнем материальной обеспеченности. Не удовлетворены менее четверти опрошенных. В большинстве своем так отвечают наемные работники коммерческих предприятий и безработные горожане, а также малообеспеченные жители Челябинска, — говорят социологи.

Кстати, впервые о ценности досуга заговорили в еще Древней Греции. Платон обозначил социальную значимость досуга. А Аристотель считал, что досуг — это время для общения с богом и средство раскрытия своего потенциала.

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ИСТОЧНИК KP.RU