Есть ли жизнь после работы? Жители Челябинска рассказали о своем досуге
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС продолжают изучать настроение горожан. На этот раз они спросили: удовлетворяет ли жителей мегаполиса их досуг, то есть жизнь в свободное от работы время.
«Полностью удовлетворяет» ответили 33,1% горожан.
«По большей части удовлетворяет» сказали еще 34,1% жителей Челябинска.
«По большей части не удовлетворяет» заявили 16,9% челябинцев.
«Абсолютно не удовлетворяет» заметили еще 7%.
И порядка 9% опрошенных затруднились ответить.
— Более 67% челябинцев удовлетворены своим досугом. Чаще остальных такой позиции придерживаются жители Челябинска со средним уровнем материальной обеспеченности. Не удовлетворены менее четверти опрошенных. В большинстве своем так отвечают наемные работники коммерческих предприятий и безработные горожане, а также малообеспеченные жители Челябинска, — говорят социологи.
Кстати, впервые о ценности досуга заговорили в еще Древней Греции. Платон обозначил социальную значимость досуга. А Аристотель считал, что досуг — это время для общения с богом и средство раскрытия своего потенциала.
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ИСТОЧНИК KP.RU