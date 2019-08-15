Гран-при по фигурному катанию 2019 в Челябинске: где купить билеты, расписание

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-15T09:39:08+03:00

Для кого-то Челябинск станет еще одним шагом на пути к Олимпийским играм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

С 12 по 14 сентября этого года в Челябинске пройдет один из этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Продажа билетов уже открыта в городских зрелищных кассах Челябинска.

На соревнования съедутся самые сильные спортсмены из 34 стран мира. Лучшие из них в будущем могут стать олимпийскими чемпионами. А пока это фактически дети. Возраст участников — от 13 до 19 лет. Фигуристы разыграют четыре комплекта наград: в одиночном катании (юноши и девушки), в парном катании, в танцах на льду.

Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». Если вам не удастся попасть туда лично, не расстраивайтесь: в прямом эфире Гран-при будет транслировать «Первый канал», а комментировать выступления согласилась легендарный тренер Татьяна Тарасова.

НА ЗАМЕТКУ

Когда и кто выйдет на лед

12 сентября

13.15 — 15.45 — танцы на льду, короткий танец.

16.15 — 17.45 — пары, короткая программа.

18.15 — 18.45 — открытие.

19.00 — 22.35 — юноши, короткая программа.

13 сентября

10.00 — 14.25 — девушки, короткая программа.

14.00 — 16.30 — пары, произвольная программа.

17.00 — 21.00 — юноши, произвольная программа.

14 сентября

10.45 — 13.30 — танцы на льду, произвольная программа.

14.00 — 19.00 — девушки, произвольная программа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU