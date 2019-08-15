Гран-при по фигурному катанию 2019 в Челябинске: где купить билеты, расписание
С 12 по 14 сентября этого года в Челябинске пройдет один из этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Продажа билетов уже открыта в городских зрелищных кассах Челябинска.
На соревнования съедутся самые сильные спортсмены из 34 стран мира. Лучшие из них в будущем могут стать олимпийскими чемпионами. А пока это фактически дети. Возраст участников — от 13 до 19 лет. Фигуристы разыграют четыре комплекта наград: в одиночном катании (юноши и девушки), в парном катании, в танцах на льду.
Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». Если вам не удастся попасть туда лично, не расстраивайтесь: в прямом эфире Гран-при будет транслировать «Первый канал», а комментировать выступления согласилась легендарный тренер Татьяна Тарасова.
НА ЗАМЕТКУ
Когда и кто выйдет на лед
12 сентября
13.15 — 15.45 — танцы на льду, короткий танец.
16.15 — 17.45 — пары, короткая программа.
18.15 — 18.45 — открытие.
19.00 — 22.35 — юноши, короткая программа.
13 сентября
10.00 — 14.25 — девушки, короткая программа.
14.00 — 16.30 — пары, произвольная программа.
17.00 — 21.00 — юноши, произвольная программа.
14 сентября
10.45 — 13.30 — танцы на льду, произвольная программа.
14.00 — 19.00 — девушки, произвольная программа.
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ИСТОЧНИК KP.RU