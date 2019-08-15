На Южном Урале не хватает донорской крови с отрицательным резусом
На Южном Урале нужно срочно пополнить запасы донорской крови с отрицательным резус-фактором. Прежде всего, речь идет о I отрицательной группе, сообщает пресс-служба Областной станции переливания крови.
— Обычно за день кровь сдают 220 южноуральских доноров. Однако летом этот показатель падает до 170 человек. При этом отрицательный резус-фактор из них имеет лишь каждый пятый. Заявок на кровь с отрицательным резус-фактором гораздо больше, — замечают в пресс-службе.
Донором может стать здоровый человек старше 18 лет, имеющий регистрацию в Челябинской области не менее полугода. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.
НА ЗАМЕТКУ
Где примут кровь
* Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок»), с 8.00 до 12.00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон (351) 232-78-89.
* Магнитогорск, проспект К.Маркса, 160, в будние дни и в третью субботу месяца с 08.15 до 12.00, телефон (351) 934-52-13.
* Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, дом 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00 часов, телефон (351) 365-32-33.
* Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00 часов, телефон (351) 613-33-44.
* Южноуральск, ул. Строителей, 21. Тел. 8 (951) 789-97-03.
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