2019-08-15T10:05:39+03:00
Общество

На Южном Урале не хватает донорской крови с отрицательным резусом

Особенно нужна I группа
Лидия ПЕСКОВА
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Больницам не хватает донорской крови.Больницам не хватает донорской крови.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На Южном Урале нужно срочно пополнить запасы донорской крови с отрицательным резус-фактором. Прежде всего, речь идет о I отрицательной группе, сообщает пресс-служба Областной станции переливания крови.

— Обычно за день кровь сдают 220 южноуральских доноров. Однако летом этот показатель падает до 170 человек. При этом отрицательный резус-фактор из них имеет лишь каждый пятый. Заявок на кровь с отрицательным резус-фактором гораздо больше, — замечают в пресс-службе.

Донором может стать здоровый человек старше 18 лет, имеющий регистрацию в Челябинской области не менее полугода. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.

НА ЗАМЕТКУ

Где примут кровь

* Челябинск, улица Воровского, 68 (ост. «Медгородок»), с 8.00 до 12.00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон (351) 232-78-89.

* Магнитогорск, проспект К.Маркса, 160, в будние дни и в третью субботу месяца с 08.15 до 12.00, телефон (351) 934-52-13.

* Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, дом 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00 часов, телефон (351) 365-32-33.

* Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08.00 до 12.00 часов, телефон (351) 613-33-44.

* Южноуральск, ул. Строителей, 21. Тел. 8 (951) 789-97-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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